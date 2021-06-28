На его строительство было потрачено два миллиарда рублей.

В Костроме открылся современный онкологический центр. Его строительство и оснащение стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации региона.В открытии медучреждения приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, главный онколог страны Андрей Каприн, а также губернатор Костромской области Сергей Ситников.Вопрос возведения онкодиспансера обсуждался несколько десятилетий. Новое здание начали строить в начале 2000-х годов, но работы быстро приостановили. Долгострой простоял до 2018 года, когда главе региона Сергею Ситникову удалось добиться выделения двух миллиардов рублей. В 2018 году на федеральном уровне было принято решение о финансировании. 28 июня 2019 года был заключен госконтракт, а спустя два года объект ввели в эксплуатацию.«Я был на этом объекте неоднократно и видел, как переживают за строительство губернатор Сергей Константинович и главный врач Владимир Михайлович. Завершение строительства – большое подспорье для развития региона», - подчеркнул главный онколог Миндздрава России Андрей Каприн.Сергей Ситников отметил, что строительство стало возможным, в том числе, благодаря сильной команде медиков. Главному врачу диспансера Владимиру Унгуряну удалось создать высокопрофессиональный коллектив, который уже сейчас проводит сложнейшие операции.«Благодарю главного врача диспансера Владимира Угнуряна. Строительство таких объектов начинается не когда появляются ресурсы, а когда появляются мощные коллективы. Вы сформировали молодую, крепкую команду специалистов, которая выполняет уникальные для нашей страны операции», - обратился к медикам глава региона.Заместителю руководителя онкодиспансера по анестезиологии и реанимации Юлии Побединцевой Сергей Ситников вручил государственную награду. Указом Президента ей присвоено звание «Заслуженный врач России». Юлия Побединцева стала одним из первых докторов, организовывавших работу ковидариев в самом начале пандемии коронавируса.В состав нового учрежления вошли отделение лучевой терапии с двумя линейными ускорителями, хирургическое отделение на 20 коек, включающее в себя четыре операционные, отделение реанимации, приёмное отделение, а также лечебно-диагностические подразделения: эндоскопические отделения, клинико-диагностическую и патоцитологическую лаборатории, центральное стерилизационное отделение.В здании установлены современный магнитно-резонансный и компьютерный томографы.«В результате строительства сформирована мощная инфраструктура, которая полностью соответствует современным представлениям о лечении онкобольных. В корпусе расположены четыре суперсовременных операционных блока. Мы называем их интегрированные операционные для осуществления телемедицинского взаимодействия, в том числе, с федеральными медицинскими центрами», - поделился главврач Костромского онкологического диспансера Владимир Унгурян.В больнице уже проводятся первые операции, на лечение и диагностику прибыли первые пациенты. Объём лучевой терапии вырастет на 30%, что полностью удовлетворит потребность в оказании помощи пациентам из Костромской области, а также повысит выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях.Гордость диспансера – новые линейные ускорители, благодаря которым врачи смогут точечно воздействовать на опухоль, не повреждая здоровые ткани. Всего в России установлено порядка 10 таких аппаратов.Коллектив онкоцентра состоит из 31 врача и 30 человек среднего медицинского персонала. Кроме этого, дополнительную подготовку прошли три медицинских физика и два врача-радиотерапевта.«Следующим этапом развития онкологической службы станет создание первичных центров амбулаторной помощи. Первый такой центр откроется в Костроме, следующие – в Галиче и Шарье. Завершение строительства корпуса онкодиспансера - моя сбывшаяся мечта. Следующая задача для областного центра - решить вопрос по новому роддому, который будет соответствовать всем нормативам и требованиям. Также прорабатывается вопрос если не строительства отдельной инфекционной больницы, то большого отделения не менее чем на 150 коек», - резюмировал губернатор Сергей Ситников.