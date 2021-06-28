Трагедия на железной дороге случилась 27 июня в Коврове. Мужчина переходил пути в неположенном месте. Увидев электричку, он встал на межпутье, чтобы ее пропустить. В этот момент ехал
<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2021-v-kovrove-muzhchinu-kotoryj-propuskal-elektrichku-zatyanulo-pod-skorostnoj-poezd.html" target="_blank">В Коврове мужчину, который пропускал электричку, затянуло под скоростной поезд</a> - Трагедия на железной дороге случилась 27 июня в Коврове. Мужчина переходил пути в неположенном месте. Увидев электричку, он встал на межпутье, чтобы ее пропустить. В этот момент ехал
[url=https://33live.ru/novosti/28-06-2021-v-kovrove-muzhchinu-kotoryj-propuskal-elektrichku-zatyanulo-pod-skorostnoj-poezd.html]В Коврове мужчину, который пропускал электричку, затянуло под скоростной поезд[/url] - Трагедия на железной дороге случилась 27 июня в Коврове. Мужчина переходил пути в неположенном месте. Увидев электричку, он встал на межпутье, чтобы ее пропустить. В этот момент ехал