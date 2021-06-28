Трагедия на железной дороге случилась 27 июня в Коврове. Мужчина переходил пути в неположенном месте. Увидев электричку, он встал на межпутье, чтобы ее пропустить. В этот момент ехал

Трагедия на железной дороге случилась 27 июня в Коврове. Мужчина переходил пути в неположенном месте. Увидев электричку, он встал на межпутье, чтобы ее пропустить. В этот момент ехал скоростной поезд “Стриж”, воздушным потоком мужчину затянуло под него. По факту смерти следователи начали доследственную проверку. Обстоятельства выясняют совместно с полицейскими и железнодорожниками.