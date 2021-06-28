С понедельника, 28 июня, в заведениях Москвы начал действовать бесковидный режим.

С понедельника, 28 июня, в заведениях Москвы начал действовать "бесковидный" режим.Теперь для посещения общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек требуется QR-код. Он является подтверждением того, что гражданин прошел вакцинацию от коронавируса, переболел ковидом (в течение последних шести месяцев) или имеет отрицательный ПЦД-тест (он действителен 72 часа).Для прохода на веранды и сезонные летние кафе предоставлять QR-коды не нужно до 11 июля. Ограничения также не распространяются на заведения общепита при гостиницах, хостелах, на столовые, которые находятся на предприятиях или в учебных заведениях. Но есть условие: посторонние не могут попасть в такие места.Получить QR-код можно в электронной медицинской карте (в разделе "Цифровые сертификаты", на immune.mos.ru, gosuslugi.ru и "ЕМИАС.ИНФО", в приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также в инфомате или в регистратуре поликлиники.QR-код можно сохранить на смартфоне или распечатать. Чтобы попасть в заведение или на мероприятие, необходимо показать электронный сертификат и документ, удостоверяющий личность, на входе сотруднику. Проверить QR-код можно с помощью официальных городских мобильных приложений "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт" и "Помощник Москвы".