В Москве задержали трех офицеров 6-го отдела управления авиации ФСБ – начальника отдела Юрия Кравченко, его заместителя Артема Сохина и их подчиненного Сергея Романова, передает . ..

В Москве задержали трех офицеров 6-го отдела управления авиации ФСБ – начальника отдела Юрия Кравченко, его заместителя Артема Сохина и их подчиненного Сергея Романова, передает . Подозревают их в крупном хищении. Во время поставки техники в различные воинские части были присвоены порядка 63,5 миллиона рублей. Обвиняемый обвинения отрицают.