Занято - 79,4% или 1157, свободно – 300 мест.

В Собинской районной больнице дополнительно развёрнуто 30 ковидных коек. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Владимирской области.По состоянию на 28 июня в медучреждениях региона действуют 1457 коек для пациентов с COVID-19. Занято - 79,4% или 1157, свободно – 300 мест.Отметим, что 33232 пациента с ковидом выздоровели, за минувшие сутки вылечили 191 человека.За период наблюдения в области отмечен 1271 летальный исход. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.