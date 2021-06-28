Смертельное 8 Марта. Трагедия случилась в Собинском районе. Следствие установило: Женский день супруги отмечали со спиртными напитками на столе. 9 марта пиршество продолжилось. Находясь в

Смертельное 8 Марта. Трагедия случилась в Собинском районе. Следствие установило: Женский день супруги отмечали со спиртными напитками на столе. 9 марта пиршество продолжилось. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пара повздорила. На почве ревности муж 30 раз ударил жену по голове и телу, а затем отправился спать. Утром он обнаружил супругу мертвой с многочисленными гематомами. За