Делают всё, что в их силах. Администрация области прислала в нашу редакцию официальный комментарий по ситуации с водоснабжением в сёлах и деревнях Суздальского района.

Делают всё, что в их силах. Администрация области прислала в нашу редакцию официальный комментарий по ситуации с водоснабжением в сёлах и деревнях Суздальского района.Напомним, в конце прошлой недели мы рассказывали о чрезвычайной ситуации, с которой столкнулись местные жители. Несколько недель они оставались без воды или испытывали острую нехватку. Причём ситуация не новая, она повторяется из года в год.Светлана Штыбина, староста села Семёновское-Красное:- 19 июня с 9 утра у нас отключили воду. Мы подождали до вечера, дали заявку. Сказали, что вечером будет. Но также 19 вода не поступила, 20, 21 мы каждый день звонили. Воды не было, на улице жара. С 18 июня объявили пожароопасную ситуацию - село всё без воды.Как сообщает пресс-служба обладминистрации - для обеспечения Суздальского района питьевой водой используется 72 артезианские скважины. В связи с аномальной температурой и отсутствием осадков - выросло потребление воды - сразу на 40%. Поэтому проектной мощности не хватает. Для решения проблемы администрация района разработала временные графики подачи воды, в селе Гавриловское запущена резервная скважина. Для создания аварийного запаса закуплены дополнительные глубинные насосы. К тому же, из-за высокого износа сетей, около 75%, ежегодно модернизируют системы водоснабжения в населённых пунктах. За период 2018-2020 годы на эти цели потратили почти 16 с половиной миллионов рублей. В этом году сумма будет увеличена в разы - сразу 31 с половиной миллион.О проблемах с водоснабжением вы можете сообщить по телефонам горячей линии (49231)2-02-67, 8(830)832-38-10Но как говорят сами жители нужно искать другое решение, перебои с водой - ежегодное испытание.Антонина Блинова, жительница с. Гавриловское:- Это каждое лето вот такая система. И копали и что только не делали и мы также жаловались. На наши жалобы откликались вот то, что копали траншеи тут, проводили к башне - оно ничего не работает. Вы понимаете, ничего не работает.