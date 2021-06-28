Избежать несчастных случаев на воде. В регионе в очередной раз прошла встреча со школьниками, посвященная безопасному поведению на открытых водоемах. Встреча с пожарными состоялась благодаря совместной работе Владимирского регионального отделения РАНХиГС и Российского Союза спасателей.

Избежать несчастных случаев на воде. В регионе в очередной раз прошла встреча со школьниками, посвященная безопасному поведению на открытых водоемах. Встреча состоялась благодаря совместной работе Владимирского регионального отделения РАНХиГС и Российского Союза спасателей.Тонкости водяного пожаротушения изучают суздальские школьники. В село Омутское прибыли техника и специалисты регионального МЧС. Однако в центре внимания не работа с водой, а безопасность на воде. Тема острая - с начала сезона в области уже несколько случаев гибели детей во время купания. Здесь, у пожарного водоема, ребятам не только демонстрируют, как действовать в чрезвычайной ситуации, но и в который раз объясняют, как в нее не попасть.- Олеся Низова школа№1 г.Суздаля:- Нужно всегда, когда ты купаешься, быть в присутствии взрослых. Или родителей. Это очень важно. Нельзя играть в опасные игры, толкаться, топить других. Это тоже очень опасно.Ольга Васильева школа№ 2 г.Суздаля:- Плавать в специально отведенных местах.Не заплывать в места, где много водорослей и каких-то камышей.Тем более, если человек не умеет плавать.Организаторы встречи - Владимирский филиал РАНХиГС и Российский союз спасателей. Студенты академии выступили кураторами школьников - для каждого из этих волонтеров подобные акции не в новинку. Они рассказывают детям об особенностях профессии "спасатель", помогают в освоении пожарного оборудования, объясняют, что такое культура безопасности, в целом.Екатерина Зинова студентка 3 курса Владимирского филиала РАНХиГС:- Мы постоянно помогаем на мероприятиях области, то есть какие-то культурные, спортивные мероприятия, один раз мы учились работать с людьми с ограниченными возможностями. То есть, это очень сейчас важно, нужно. И помогать людям безвозмездно - это тоже очень классно.Вячеслав Картухин директор Владимирского филиала РАНХиГС, вице-спикер Законодательного собрания Владимирской области:- Мы будем в обязательном порядке такие мероприятия проводить и в других населенных пунктах, это не разовое мероприятие. Потому что мы сегодня показываем пример, как это будет в дальнейшем происходить, пойдем и в другие районы области.Этим летом пройдет еще , как минимум, две такие встречи, говорят в РАНХиГС. С местами еще нужно определиться - не везде есть пожарные водоемы. Этот, в селе Омутское, осмотрел представитель МЧС. Оценка - четверка с плюсом.Алексей Сараев глава администрации Суздальского района:- Есть проблемы с этим однозначно. Это поселение одно из лучших в этом плане, Боголюбовское поселение. Они, как бы, занимаются. Каждый год делают три-четыре таких площадки, которые соответствуют всем требованиям, которые предъявляют МЧС.Знакомство с профессией спасателя продолжил показ фильмов о пожарных - документальное кино о тушении лесного огня в Карелии, и картина "Тревожное воскресенье".Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".