28 июня в 11-55 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Суздальский район, деревня Субботино, улица Заречная, дом 22.

28 июня в 11-55 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Суздальский район, деревня Субботино, улица Заречная, дом 22.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Когда они прибыли, наблюдалось открытое горение дома. Пожарные оперативно ликвидировали огонь на площади 120 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.