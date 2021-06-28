Полицейские напомнили несовершеннолетним отдыхающим о соблюдении правил безопасности при посещении пляжей.

Накануне выходных сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району совместно с представителями МЧС провели рейд по местным водоемам, которые в жаркое время года становятся излюбленным местом отдыха подростков.Всем несовершеннолетним отдыхающим полицейские напомнили, что купаться стоит только в специально оборудованных местах и строго соблюдать правила поведения на воде, не допуская беспечного отношения к себе и окружающим.Профилактические мероприятия проведены и с родителями несовершеннолетних. В результате рейда в отношении пяти родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ.Профилактические мероприятия продолжаются.