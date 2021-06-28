Всего с начала года на водоёмах региона погибли 15 человек, из них – 5 детей.

Двое подростков – Наталья и Егор – 23 июня купались на речке в посёлке Октябрьский Вязниковского района. Во время отдыха они стали свидетелями того, как двое детей заплыли далеко от берега и стали тонуть.Как сообщили наши коллеги с портала , ребята бросились на помощь к двум девочкам, попавшим в беду.«Я услышала, что Аня кричит «Спасите!» и поплыла к ним. Следом подплыл Егор и взял тонующих девочек на руки. Он вытащил их на глубину, где девочки смогли встать на ноги. Я взяла на руки Аню и спросила всё ли у неё хорошо. Прямо у меня на руках она потеряла сознание. Это увидела моя подруга, которая подхватила пострадавшую, вынесла на берег, положила Аню на полотенце. Вскоре подбежала девушка, которая привела Аню в сознание», - рассказала участница событий Наталья.Напомним, что 20 июня в Александрове Максим Федотов 8-летнего мальчика. Всего с начала года на водоёмах региона погибли 15 человек, из них – 5 детей.