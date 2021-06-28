В период с пятницы на воскресенье из-за неосторожного поведения на воде погибли пять жителей региона.

В период с пятницы на воскресенье из-за неосторожного поведения на воде погибли пять жителей региона.На территории региона сохраняется аномально жаркая погода. Прошедшие выходные так же не стали исключением – температура воздуха в некоторых районах области держалась на отметке +34 градуса. К сожалению, жаркая погода вновь спровоцировала ряд трагедий на водоёмах области.В пятницу, 25 июня, в Главное управление МЧС России поступило сообщение о том, что в поселке Красная Горбатка, вблизи стадиона «Олимп», из реки Колпь была извлечена погибшая женщина 1979 года рождения. Данное место запрещено для купания, установлены информационные аншлаги.Также 25 июня в реке Клязьме в Ковровском районе было найдено тело утонувшего 20 июня 49-летнего мужчины в Камешковском районе.В субботу, 26 июня, в Главное управление МЧС России поступило сообщение о том, что в реке Судогде вблизи Дорофеево Судогодского района утонула 29-летняя женщина. Тело погибшей было извлечено сотрудниками аварийно-спасательной службы Владимирской области.В этот же день поступило сообщение о том, что в реке Пекше у д. Зайково Кольчугинского района в месте, не оборудованном для купания, утонул мужчина 1987 года рождения. Тело извлечено спасателями спасательной станции города Собинки.Ещё два происшествия произошли в воскресенье в Муромском и Александровском районах. В Муромском районе у населенного пункта Афанасово из реки Илевна, Катышевская плотина, очевидцами было извлечено тело погибшего мужчины 1953 года рождения. В Александрове из озера Дичковское было извлечено тело 60-летней женщины.В настоящее время по всем фактам гибели устанавливаются обстоятельства. По предварительной информации, большинство трагедий произошли из-за злоупотребления гражданами спиртными напитками во время отдыха на воде. По состоянию на сегодня, вода унесла жизни 19 человек, в том числе 6 детей.Главное управление МЧС России напоминает о смертельной опасности неосторожного купания! Соблюдайте правила безопасности, не купайтесь в нетрезвом виде и при наличии хронических заболеваний! Осуществляйте постоянный контроль за детьми и пожилыми родственниками!