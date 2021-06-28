Вакцина распределена по больницам.

Во Владимирскую область поступило 17400 доз вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», он же «Спутник V». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Вакцина распределена по больницам. В Александровскую районную больницу направлено 1500 инъекций, 1400 доз – в Центральную городскую больницу Коврова, по 1000 доз – в Городскую больницу №2 и Городскую поликлинику №1 во Владимире, Ковровскую городскую больницу №2, Муромскую городскую больницу №3, Клиническую больницу «РЖД-Медицина» в Муроме, Вязниковскую и Собинскую районные больницы.Общее количество препаратов для иммунизации населения, которые поставлены в регион, превысило 163 тысячи доз.«К 28 июня от COVID-19 привилось более 131 тысячи жителей, из них свыше 107 тысяч человек получили оба компонента вакцины», - резюмировали в администрации Владимирской области.Напомним, что за минувшие сутки ковидом . В Собинской районной больнице развёрнуто ещё для пациентов с коронавирусом.