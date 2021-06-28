В ближайшие 1 - 3 часа с сохранением в течение дня и вечером в городе и по области ожидается гроза с дождем, усиление юго-восточного ветра, порывы 12-17 метров в секунду, сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие 1 - 3 часа с сохранением в течение дня и вечером в городе и по области ожидается гроза с дождем, усиление юго-восточного ветра, порывы 12-17 метров в секунду, сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Такие погодные условия повышают риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, будьте осторожнее!Фото: