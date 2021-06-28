Областная столица – лидер региона по количеству наркоманов.

Во Владимире на учёте с диагнозом наркомания и токсикомания состоит 506 человек. По информации Владимирстата, областная столица – лидер региона по количеству наркоманов.Следом идут Ковровский, Муромский, Петушинский, и Александровский районы, где на конец 2020 года было зарегистрировано 284, 160, 151, 146 человек с диагнозом наркомания и токсикомания.Меньше всего жителей, зависимых от запрещённых веществ, проживает в Гороховецком и Селивановском районах – по пять пациентов наркодиспансеров.Интересно, что с каждым годом количество официальных наркозависимых снижается. Если в 2016 году выявили 150 человек, то 2017 — 117, в 2018 — 107 человек, в 2019 — 99, в 2020 — 85.