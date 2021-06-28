Во Владимире в День молодежи с рабочим визитом побывал депутат Государственной Думы, председатель партии Родина Алексей Журавлев.

Во Владимире в День молодежи с рабочим визитом побывал депутат Государственной Думы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.Сначала он посетил футбольную школу центра «Молодежный», где поздравил спортсменов с праздником и передал футбольные мячи. Затем Алексей Журавлев встретился с активом фонда «Дети войны» (организация существует уже 12 лет) в музее «Наше военное детство», где рассказал о программе партии. А представителям российского детского фонда, которые также пришли на встречу, сторонники партии передали рюкзаки со школьными принадлежностями. Пообщался депутат Госдумы и с жителями Владимира. По его мнению, изменений к лучшему в регионе, где он бывал не раз, не произошло. А ситуация со здравоохранением, по словам Журавлева, повергла в шок.