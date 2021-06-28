Крупная авария произошла вчера, 27 июня, в 22.10 в микрорайоне Юрьевец.

Крупная авария произошла вчера, 27 июня, в 22.10 в микрорайоне Юрьевец.На ул.Ноябрьской, около 109 дома, по предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "Субару", 1990 года рождения, двигаясь по левой полосе в сторону города Владимира, при перестроении в правую полосу столкнулся с автомобилем "Сузуки", который двигался попутно в прямом направлении.В результате ДТП водитель 69-летний "Сузуки" направлен на амбулаторное лечение.Свидетели поделились фотографиями в соцсетях. Легковой автомобиль "Субару" перевернулся на крышу, у внедорожника "Сузуки СХ4" сильно повреждено левое заднее крыло.Все обстоятельства происшествия выясняются.Фото: