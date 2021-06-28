Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор по делу посредничества во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор по делу посредничества во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.Согласно предъявленному обвинению, в получении заместителем губернатора Владимирской области Дмитрием Хвостовым взятки в сумме 10 миллионов рублей от местной строительной фирмы ООО «Капитал-Строй".Будучи водителем Хвостова, обвиняемый выполнил его поручение, получил деньги и передал их начальнику.По сведениям прокуратуры Владимирской области, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил Козырскому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.Напомним, что в июле прошлого года приговором Ленинского районного суда города Владимира Хвостов был осужден за взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 40 млн. рублей.