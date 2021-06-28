Фельдшерско-акушерские пункты пункты в ближайшем будущем, возможно, снова начнут торговать медикаментами. Жители отдаленных сел и деревень получат возможность покупать необходимые препараты напрямую. С соответствующей инициативой выступили депутаты Законодательного собрания.

Фельдшерско-акушерские пункты пункты в ближайшем будущем, возможно, снова начнут торговать медикаментами. Жители отдаленных сел и деревень получат возможность покупать необходимые препараты напрямую. С соответствующей инициативой выступили депутаты Законодательного собрания.Тамара Лукшина работает сельским фельдшером уже тридцать четыре года. Вспоминает, что в начале карьеры, параллельно выполняла еще и роль фармацевта - тогда аптечные пункты были во многих ФАПах.Тамара Лукшина фельдшер, заведующая ФАПом:- Когда я начинала работать, у нас все это работало, как должно работать- и аптечный пункт бы и работали фельдшерами и обслуживали население и продавали медикаменты и очень большое количество продавалось медикаментов.К новоселковсковскому ФАПу , открывшемуся в конце прошлого года приписано триста двадцать человек - само Новосёлково и еще шесть деревень. Здесь людям оказывают первую помощь, делают уколы, но покупать медикаменты приходится, как правило, в райцентре. Наталья Бабихина - местный соцработник.Наталья Бабихина жительница с.Новосёлка, социальный работник:- Мне дают мои подопечные список лекарств нужных, и я еду в Александров и все покупаю все по потребностям. /// Это , конечно, было бы неплохо, чтобы человек, обратившийся за помощью мог приобрести какие-то медицинские препараты- наверно, идея хорошая.Олег Федулов глава администрации Андреевского сельского поселения:- У нас семь ФАПов, две амбулатории и только один аптечный киоск организован - в центральной усадьбе в села Андреевское. Такие села, как Годуново, Майский, Долгополье- они удалены на тридцать , на сорок километров от районного центра и за одной таблеткой анальгина, аспирина нужно потратить 150-200 рублей на проезд, чтобы поехать купить медикаменты.Формально начать торговать лекарственными препаратами фельдшерско-акушерские пункты региона могут хоть сейчас- двести сорок ФАПов из трёхсот двух имеют соответствующую лицензию, но для этого нужно организовать подвоз медикаментов.Александр Нефёдов, депутат Законодательного собрания Владимирской области (Фракция "Единая Россия"):- Это просто в полномочиях департамента здравоохранения- то есть долицензировать ФАПы и начать организовывать поставки сюда лекарств - потому что все фельдшеры были обучены два или три года назад на фармацевтов- они имеют право продавать - у них есть соответствующая аттестация.Депутаты-единороссы областного заксобрания обратились с соответствующим письмом в администрацию области. Частные аптечные сети от сотрудничества отказываются- работать в отдаленных сёлах не рентабельно.Никита Тарбеев, Илья Хлудов, Вести Владимир.