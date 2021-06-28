Записаться на прием можно по телефону.

Во Владимирской области из-за третьей волны коронавируса уполномоченный по правам человека и детский омбудсмен временно переходят на онлайн режим приёма граждан.Записаться, пожаловаться или сообщить о проблеме можно по телефону: 8-(4922) 53-11-31. Сайт уполномоченных -Письменные обращения принимаются по электронной почте.Уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой:Уполномоченному по правам ребёнка во Владимирской области Юлии Раснянской:Людмила Романова с 28 июня открывает горячую линию по приёму обращений по вопросам, связанным с вопросами, затрагивающими пандемию COVID-19.- 8-900-478-00-33. Звонок платный, исходя из расценок оператора вашей сотовой связи.-8-(4922)-53-11-31.-8-(4922) 53 20-60.График работы: с 9.00 до 17.00.Аппарат уполномоченного находится во Владимире на улице Луначарского, дом №3, офис 207.