Записаться на прием можно по телефону.
Во Владимирской области из-за третьей волны коронавируса уполномоченный по правам человека и детский омбудсмен временно переходят на онлайн режим приёма граждан.
Записаться, пожаловаться или сообщить о проблеме можно по телефону: 8-(4922) 53-11-31. Сайт уполномоченных -
Письменные обращения принимаются по электронной почте.
Уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой:
Уполномоченному по правам ребёнка во Владимирской области Юлии Раснянской:
Людмила Романова с 28 июня открывает горячую линию по приёму обращений по вопросам, связанным с вопросами, затрагивающими пандемию COVID-19.
- 8-900-478-00-33. Звонок платный, исходя из расценок оператора вашей сотовой связи.
-8-(4922)-53-11-31.
-8-(4922) 53 20-60.
График работы: с 9.00 до 17.00.
Аппарат уполномоченного находится во Владимире на улице Луначарского, дом №3, офис 207.