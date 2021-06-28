Непогода задержится во Владимирской области до конца дня. По данным Владимирского Гидрометцентра, 28 июня ливни с грозами будут идти до конца дня. Порывы юго-восточного ветра могут достигать

Непогода задержится во Владимирской области до конца дня. По данным Владимирского Гидрометцентра, 28 июня ливни с грозами будут идти до конца дня. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 12-17 м/с.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения; нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением