Собинской прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении
местного жителя, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть.
Собинской прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, житель Собинки 9 марта 2021 года выпивал дома со своей супругой. Вечер закончился ссорой на почве ревности. Обвиняемый избил жену, нанеся ей около 30 ударов по голове и телу, после чего лег спать. Утром он обнаружил супругу мертвой с множественными гематомами на лице и теле.
Дело будет рассмотрено в Собинском городском суде.
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