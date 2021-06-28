Собинской прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Собинской прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, житель Собинки 9 марта 2021 года выпивал дома со своей супругой. Вечер закончился ссорой на почве ревности. Обвиняемый избил жену, нанеся ей около 30 ударов по голове и телу, после чего лег спать. Утром он обнаружил супругу мертвой с множественными гематомами на лице и теле.Дело будет рассмотрено в Собинском городском суде.Фото автора :