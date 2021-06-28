Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту смертельного травмирования поездом мужчины.

Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту смертельного травмирования поездом мужчины.По предварительной информации вечером 27 июня на 257 км перегона "Ковров 1 - Ковров 2", поездом "Стриж" сообщением Москва - Нижний Новгород смертельно травмирован мужчина переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Мужчина стоял в междупутье и пропускал электричку, воздушным потоком его затянуло на поезд "Стриж", сообщила пресс-служба ведомства.В настоящее время проводится доследственная проверка.Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото