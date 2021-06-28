Во Владимирской области в городе Покрове пропали три девочки. С 25 июня 2021 года их местонахождение неизвестно.

Во Владимирской области в городе Покрове пропали три девочки. С 25 июня 2021 года их местонахождение неизвестно.Подростки 14 и 15 лет оделись одинаково - в черные брюки и толстовки. Приметы девочек: Милена - 14 лет, рост 160 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые; Анастасия - 15 лет, рост 174 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие; Оксана - 14 лет, рост 174 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.Все одеты в черные брюки, черные толстовки, кроссовки.Волонтеры владимирского отряда "Лиза Алерт" просят жителей Владимирской области, обладающих информацией о местонахождении детей, связаться с организатором поисков либо позвонить в полицию.Телефон инфорга: Хисамиева Юля 8 (960) 7206024.Фото: