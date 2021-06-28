На территории Владимирской области с 01 июля 2021 года будет осуществлен переход на единые нормативы потребления коммунальной услуги отопление, утвержденные постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.

На территории Владимирской области с 1 июля 2021 года будет осуществлен переход на единые нормативы потребления коммунальной услуги отопление, утвержденные постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.Для потребителей, проживающих в многоквартирных домах 5 этажей и более до 1999 года постройки и всех домов после 1999 года постройки, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, единые нормативы на отопление будут введены в действие с 01 июля 2021 года.Для потребителей, проживающих в многоквартирных домах от 1 до 4 этажей до 1999 года постройки, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, единые нормативы на отопление будут введены в действие с 01 октября 2021 года.При введении новых нормативов плата за отопление с 1 кв.м. жилой площади квартиры снизится у проживающих, в 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 9-ти этажных домах. Снижение с 1 кв.м. жилой площади квартиры в зависимости от новых нормативов составит от 4 до 31 рубля.Для потребителей, проживающих в одноэтажных домах плата за отопление с 1 кв.м. увеличится в пределах 3-х рублей.Дополнительно: способ внесения платы за услугу по отоплению сохранится прежний – равномерными платежами в течение календарного года.Фото