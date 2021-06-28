Во Владимирской области ищут Валерия Андреева 1957 года рождения, который больше известен как «орский маньяк». Он разыскивается за совершение ряда убийств и изнасилование ..

Во Владимирской области ищут Валерия Андреева 1957 года рождения, который больше известен как «орский маньяк». Он разыскивается за совершение ряда убийств и изнасилование женщин.«Установлена его причастность к восьми эпизодам исчезновения женщин. Преступления совершал с 2006 по 2013 годы», - рассказали в УМВД по Владимирской области.Особые приметы: рост 173 сантиметра, лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос тёмный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой.На верхней челюсти спереди слева и справа с первого по четвёртый зубы имели коронку жёлтого металла, на нижней челюсти слева и справа с пятого по седьмой зубы имели коронку из жёлтого металла. На животе - шрам после операции по удалению язвы.Пользуется водительскими правами с номером и серией: 56 РА 083467.«За информацию, способствующую задержанию преступника, гарантировано вознаграждение в размере 1,5 млн рублей», - пишет полиция.Номера телефонов, по которым можно сообщить имеющуюся информацию: 8(3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-932-8-500-400 или 02.