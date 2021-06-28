На 37 больше, чем в последний рабочий день прошлой недели. 197 заражённых – это новый максимальный суточный прирост за всё время пандемии. Предыдущий максимальный показатель – 194

На 37 больше, чем в последний рабочий день прошлой недели. 197 заражённых – это новый максимальный суточный прирост за всё время пандемии. Предыдущий максимальный показатель – 194 заражённых за сутки – фиксировался 13 декабря. За всё время пандемии у нас уже 35 770 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+62 заболевших за сутки). Вчера