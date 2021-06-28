Вакцина против коронавируса наконец-то пришла в регион. Напомним, в прошлый понедельник, 21 июня, в области ждали более 18 тысяч доз “Спутника V” , но Минздрав прислал только 6 тысяч доз
<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2021-vo-vladimirskuyu-oblast-nakonec-to-postupil-sputnik-v-kotorogo-zhdali-nedelyu.html" target="_blank">Во Владимирскую область наконец-то поступил “Спутник V”, которого ждали неделю</a> - Вакцина против коронавируса наконец-то пришла в регион. Напомним, в прошлый понедельник, 21 июня, в области ждали более 18 тысяч доз “Спутника V” , но Минздрав прислал только 6 тысяч доз
[url=https://33live.ru/novosti/28-06-2021-vo-vladimirskuyu-oblast-nakonec-to-postupil-sputnik-v-kotorogo-zhdali-nedelyu.html]Во Владимирскую область наконец-то поступил “Спутник V”, которого ждали неделю[/url] - Вакцина против коронавируса наконец-то пришла в регион. Напомним, в прошлый понедельник, 21 июня, в области ждали более 18 тысяч доз “Спутника V” , но Минздрав прислал только 6 тысяч доз