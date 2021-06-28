Вакцина против коронавируса наконец-то пришла в регион. Напомним, в прошлый понедельник, 21 июня, в области ждали более 18 тысяч доз “Спутника V” , но Минздрав прислал только 6 тысяч доз

Вакцина против коронавируса наконец-то пришла в регион. Напомним, в прошлый понедельник, 21 июня, в области ждали более 18 тысяч доз “Спутника V” , но Минздрав прислал только 6 тысяч доз препарата. И вот сегодня в областной администрации сообщили о поступлении долгожданной партии – 17400 доз. Ее уже распредилили между лечебными учреждениями.Больше всего вакцины – 1500