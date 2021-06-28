После изнуряющей жары вчера, наконец, собрались тучки и прогремел гром. Но вместе с долгожданной свежестью гроза принесла и разрушения.

После изнуряющей жары вчера, наконец, собрались тучки и прогремел гром. Но вместе с долгожданной свежестью гроза принесла и разрушения.Соцсети пестрят фотографиями поваленных деревьев и поврежденных линий электропередач.Так, Камешковском районе вчера две сосны перекрыли участок трассы, недалеко от Игумново серьезно повреждены ЛЭП. Порывы ветра достигали до 20 метров в секунду.Вчера же на улице Пугачёва на проезжую часть упало в дерево... "К счастью, никто мимо в этот момент не проезжал и не проходил" - пишут в ВКонтакте.Сегодняшняя гроза тоже не проходит без последствий. В паблике "Подслушано во Владимире" пользователи публикуют видео, как срывает крышу с двухэтажного здания в Пиганово.В центре города рядом с Никитским сквером дерево перегородило дорогу. Все объезжают по тротуару.Фото: