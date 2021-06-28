За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 8 человек погибли и 77 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 25 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 87 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 4 происшествия.Полицейскими оформлено 398 происшествий с материальным ущербом.Муромский районПо предварительной информации, 21.06.2021 г. в 09:05 на 4 км автодороги обход г. Муром, водитель автомобиля ВАЗ – 111730, 1948 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движение автомобилю Ниссан – Ноте под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Ниссан – Ноте, диагноз: ЧМТ, СГМ, ссадина лба – госпитализирован.Суздальский районПо предварительной информации, 22.06.2021 г. в 20:25 на 261 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля ВАЗ – 2121440, 1969 г.р., при повороте не предоставил преимущество в движении движущемуся во встречном направлении автомобилю ВАЗ-21074 под управлением водителя 1960 г.р. В результате ДТП пострадали: 1. пассажир автомобиля ВАЗ-21074, 1962 г.р., диагноз: ЗЧМТ, ушиб правой коленной голени – амбулаторно; 2. пассажир автомобиля ВАЗ – 21074, 2015 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, гематома левого глаза, гематома правой ноги, госпитализирована; 3. водитель автомобиля ВАЗ-21074, диагноз: ЗЧМТ, СГМ - амбулаторно.г. ВладимирПо предварительной информации, 23.06.2021г. в 14:40 на 9 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Чери-Тиго, 1966 г.р., при перестроении в правую полосу потерял контроль над транспортным средством, в результате чего совершил съезд на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль Газ, от удара автомобиля Чери-Тиго совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель автомобиля Чери-Тиго, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана правого предплечья - госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 25.03.2021 г. в 11:15 на 290 км автодороги М-7 «Волга», водитель автомобиля IVECO – 1736К2, 1961 г.р., допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем KIA – SOUL под управлением водителя 1972 г.р., после чего автомобиль KIA - SOUL съехал на обочину, где совершил наезд на металлический отбойник, а автомобиль IVECO – 1736К2 допустил наезд на стоящий на регулируемом перекрестке на запрещающий (красный) сигнал светофора автомобиль KIA – RIO под управлением водителя 1972 г.р., и автомобиль КАМАЗ с полуприцепом SCHMICZ CARGOBULL под управлением водителя 1970 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля KIA – SOUL с диагнозом ЧМТ, ушиб грудной клетки, перелом левой руки направлен на амбулаторное лечение.Камешковский районПо предварительной информации, 26.06.2021 г. в 03:40 на 5 км автодороги подъезд к г. Владимир, водитель автомобиля Фиат – Альбеа, 1981 г.р., двигаясь в направлении г. Нижнего Новгорода, выехал за пределы дороги, где произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель с диагнозом резанная рана левого предплечья и локтевого сустава направлен на амбулаторное лечение.ВладимирПо предварительной информации, 27.06.2021г. в 10:55 в г. Владимир на ул. Верхняя Дуброва у д.36 «А» водитель автомобиля ВАЗ-2115, 1966 г.р., допустил наезд на двух пешеходов: 1937 г.р. и 1964 г.р., которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадали: 1. пешеход 1937 г.р., от полученных травм скончался на месте происшествия; 2. пешеход 1964 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, гематома теменной области – госпитализирована.***Сотрудники ОГИБДД продолжают проводить мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения.На прошлой неделе в инспекторы ДПС и ПДН ОМВД России по Петушинскому району провели совместный рейд по дворовым территориям районного центра. Основное внимание уделили профилактической работе с водителями мотоциклов, мопедов, скутеров и другой двухколесной техники.В результате рейда выявлено три нарушения ПДД РФ, связанных с управлением мототранспортом без регистрационных документов на транспортное средство, один водитель привлечен к ответственности в соответствии за управление мотоциклом без мотошлема, ещё один автолюбитель – за нарушение, связанное с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.Со всеми водителями проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений Правил дорожного движения.