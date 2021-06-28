По итогам 2020 года доходы организации составили 18,5 млрд рублей, израсходовано - 15,5 млрд.

С 1 июля во Владимирской области начнётся расширенная диспансеризация граждан старшего возраста, переболевших коронавирусом и вирусной пневмонией. Об этом на заседании Законодательного Собрания региона сообщила директор ФОМСа Татьяна Аннина.В перечень исследований войдут: КТ-диагностика, анализы крови на С-реактивный белок и D-димер. Главная цель обследования - исключить тромболитические процессы, которые могут происходить после болезни.«В год пандемии диспансеризация выполнена всего на 30,7%. Первоначально на лечение инфекционных заболеваний было заложено 230 млн рублей, но во время ковида фактические расходы системы ОМС на тестирование, круглосуточную КТ-диагностику и лечение составили почти 1,5 млрд рублей. Порядка 76% пациентов, которые находились в стационарах, переболели COVID-19 в средней степени тяжести. Лечение одного больного обходилось в 142 тысячи рублей», - пояснила Татьяна Аннина.Она добавила, что по итогам 2020 года доходы организации составили 18,5 млрд рублей, израсходовано - 15,5 млрд.