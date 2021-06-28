Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что в ходе проведённых совместных оперативно-розыскных мероприятий с отделом криминалистики СУ СК России по Оренбургской области по розыску преступника Андреева Валерия Николаевича установлена его причастность по восьми эпизодам безвестного исчезновения лиц женского пола с признаками криминального характера.

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что в ходе проведённых совместных оперативно-розыскных мероприятий с отделом криминалистики СУ СК России по Оренбургской области по розыску преступника Андреева Валерия Николаевича установлена его причастность по восьми эпизодам безвестного исчезновения лиц женского пола с признаками криминального характера.Преступления совершал с 2006 по 2013 годы.За информацию способствующую задержанию преступника, губернатором Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500 тыс. рублей, МВД России в размере 1 млн рублей.Его данные:национальность: РУССКИЙдата рождения: 10.4.1957место рождения: РФ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., СВЕТЛИНСКИЙ Р-Н, П.ШАЛКАРСКИЙособые приметы: рост 173 см, возраст 61 год, лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос тёмный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие. На верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку жёлтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из жёлтого металла. На животе имеется шрам после операции (удаление язвы).При себе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467.Контактная информация: (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-932-8-500-400 или по тел. 02