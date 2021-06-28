За неделю они покусали 195 человек.

За минувшую неделю во Владимирской области 195 человек пострадали от укуса клещей. Среди них - 42 ребёнка.Как сообщили во владимирском Роспотребнадзоре, всем покусанным оказана медицинская помощь. Членистоногих вытащили и организовали медицинское наблюдение за пациентами. Для выявления возбудителей инфекций в лаборатории исследовано 88 особей. В 12 случаях обнаружен клещевой боррелиоз.Специалисты ведомства рекомендуют жителям региона прививаться от клещевого энцефалита. В группу риска входят студенты строительных отрядов, туристы, а также владимирцы, которые проводят много времени на садово-огородных участках. Инъекцию можно сделать в прививочных пунктах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений. Перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом.