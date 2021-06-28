Фемида назначила ему пять лет условно с испытательным сроком - четыре года.

Ленинский районный суд Владимира приговорил бывшего водителя замгубернатора Дмитрия Хвостова к условному сроку.В мае - июне 2015 года заместитель губернатора области Дмитрий Хвостов, находясь во Владимире, в ходе телефонной беседы сообщил своему знакомому о необходимости прибыть в офис генерального директора одной из строительных фирм. Учредитель ООО «Капитал-Строй» Андрей Замбин передал через 63-летнего мужчину Дмитрию Хвостову 10 млн рублей за согласование проекта планировки территории под строительство многоэтажного дома за ДК «Точмаш».«Выступая в роли посредника в получении взятки он получил деньги в указанном выше размере и передал их вице-губернатору», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.Во время следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении и раскаялся в содеянном.В результате Фемида назначила ему пять лет условно с испытательным сроком - четыре года.Приговор в законную силу пока не вступил.Добавим, что в прошлом году Дмитрия Хвостова за крупную взятку приговорили к 12 годам тюрьмы и штрафу 40 млн рублей.