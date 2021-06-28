От укусов клещей за прошедшую неделю пострадали 195 человек, из них 42 ребенка. Чтобы обнаружить возбудителей инфекций, которые передают клещи, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии

От укусов клещей за прошедшую неделю пострадали 195 человек, из них 42 ребенка. Чтобы обнаружить возбудителей инфекций, которые передают клещи, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 88 вредителей. Выявлено 12 случаев клещевого боррелиоза, сообщают в Роспотребнадзоре. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.