Уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд.

В Собинке осудят местного жителя, который 9 марта убил свою жену.В ходе совместного распития спиртных напитков между супругами на почве ревности возникла ссора.«Муж умышленно нанёс женщине около 30 ударов по голове и телу, после чего лёг спать. Утром он обнаружил супругу мертвой с множественными гематомами на лице и теле», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Протрезвевший мужчина стал фигурантом уголовного дела.Собинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».Уголовное дело рассмотрит Собинский городской суд.