Жаркая погода вновь спровоцировала трагедии на водоемах области. Как сообщают в МЧС, 25 июня из реки Колпь в Красной Горбатке достали тело 42-летней женщины. Данное место запрещено для купания,

Жаркая погода вновь спровоцировала трагедии на водоемах области. Как сообщают в МЧС, 25 июня из реки Колпь в Красной Горбатке достали тело 42-летней женщины. Данное место запрещено для купания, установлены информационные аншлаги. Также 25 июня в реке Клязьма в Ковровском районе было найдено тело утонувшего 20 июня в Камешковском районе 47-летнего мужчины, – информируют в