Правоохранительные органы задержали руководителя компании Газпром межрегионгаз Ставрополь Сергея Бондаренко по делу о крупной растрате.

Правоохранительные органы задержали руководителя компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергея Бондаренко по делу о крупной растрате.Об этом сообщил источник в правоохранительных органах."Бондаренко задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"), он помещен в ИВС Ставрополя. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что утром в понедельник в рабочем кабинете Бондаренко прошел обыск, после которого тот и был задержан. Ранее были задержаны также два его заместителя.