Москвичи не раз просили привести в порядок территорию у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт.

Москвичи не раз просили привести в порядок территорию у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт.По словам главы муниципального округа Светланы Бутковой, зона отдыха возле Амбулаторного пруда очень популярна среди местных жителей. "Это один из старейших водоемов Северного округа, который существовал еще в середине 19 века. И с благоустройством данная зона станет комфортной для семейного отдыха с детьми или времяпрепровождения с друзьями. Приятно отдыхать, когда зелени и света будет гораздо больше", – отметила она.Благоустройство уже началось. Здесь разместят детские и спортивные площадки, сделают новые пешеходные дорожки, всю территорию озеленят. Вдоль бульварной зоны поставят лавочки и урны, разобьют цветники и установят светодиодные фонари.Также у пруда появится смотровая площадка со скамейками и лежаками, а украшением для отдыхающих станут три фонтана с цветовым оформлением."Будет современная круговая зона отдыха с подсветкой, качелями-диван и бесплатным Wi-Fi", – рассказала Буткова.Для любителей игры с мячом установят специальную площадку для панна-футбола (разновидность уличного футбола, принимают участие два игрока), а для поклонников культурных мероприятий центром притяжения станет новая сцена.