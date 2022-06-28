Два отечественных автомобиля столкнулись у деревни Бабино Гусь-Хрустального района вечером 27 июня. В результате аварии погиб 30-летний водитель ВАЗ 2112. По предварительной информации

Два отечественных автомобиля столкнулись у деревни Бабино Гусь-Хрустального района вечером 27 июня. В результате аварии погиб 30-летний водитель ВАЗ 2112. По предварительной информации регионального ГИБДД, водитель «Лады» 12 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2115. От удара ВАЗ 2112 загорелся. Пламя потушили прибывшие по вызову спасатели МЧС. Водитель «Лады» 12 погиб на месте