Апелляция защитников оппозиционера отклонена.

Адвокатам запретили проносить телефоны и средства коммуникации в колонию. Решение вынес Петушинский районный суд. Апелляция юристов отклонена.«Ранее при проходе через контрольно-пропускной пункт ИК-2 адвокатам разъяснена необходимость сдать средства связи на временное хранение. Мера являлась необходимой для соблюдения порядка в учреждении», - сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Защитники оппозиционера подали иск о признании незаконными действия по воспрепятствованию проноса мобильных телефонов, ноутбуков, диктофонов, электронных носителей и накопителей информации в тюрьму. Выслушав доводы сторон, судья признал действия сотрудников ФСИН правомерными.Представители Алексея Навального подали апелляцию. Сам заключённый принял участие в заседании по видеосвязи из ИК-6 в Мелехово. В результате судебная коллегия оставила решение первой инстанции без изменений.