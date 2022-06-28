Читайте советы Дмитрия Кузнецова, врача-онколога, лауреата Национальной премии «Мы будем жить!», заведующего хирургическим центром Первого клинического медицинского центра в Коврове Владимирской области.
Читайте советы Дмитрия Кузнецова, врача-онколога, лауреата Национальной премии «Мы будем жить!», заведующего хирургическим центром Первого клинического медицинского центра в Коврове Владимирской области.
Рак - заболевание, которое заполняет собой будни не только больного человека, но и его семьи. Нужно научиться жить в новых реалиях, знать, как действовать, если вашему близкому человеку поставлен такой диагноз.
Онкологические заболевания окутываются густой пеленой мифов. Что они представляют собой на самом деле и как поступать, когда вы с ними столкнулись, рассказывает Дмитрий Кузнецов.
- Давайте разберёмся с самыми распространёнными заблуждениями и предрассудками. Рак - это собирательный термин, определяющий большую группу опухолевых процессов, которые могут развиваться в любой части организма. Такое разнообразие только подливает масла в огонь непонимания.
- От больного человека можно заразиться раком?
- Рак не заразен. Нахождение с больным человеком в одном помещении, совместное использование бытовых приборов, ванной и туалетной комнат совершенно безопасно.
Если и можно говорить о раке как об инфекционном заболевании, то только имея в виду вирусы, провоцирующие его развитие. Самые известные примеры: вирусы папилломы человека, которые могут вызывать рак шейки матки, вирус Эпштейна-Барра, или вирус герпеса человека 4-го типа (вызывает лимфому Беркитта).
Чужие клетки, хотя бы и раковые, будут отторгаться иммунной системой так же, как отторгаются пересаженные органы, поэтому заражение исключено.
- А может, это кара небесная?
- Рак - это не «наказание свыше» за дурные поступки, как многие думают.
Не надо искать ответ на вопрос «За что мне это все?». Раком болеют все - взрослые и молодые, грешники и праведники, а также маленькие дети, которые точно не успели нигде нагрешить. Люди, которые считают, что раком их «наказали», иногда отказываются лечиться. Это совершенная глупость: из-за подобной рефлексии теряется драгоценное время для лечения. И в этом случае больной точно наказывает себя и своих близких, потому что процесс болезни усугубляется.
- Рак - это всегда смерть?
- Нет, этот диагноз не равнозначен смертному приговору. Важно также отметить, что показатели выживаемости существенно различаются в зависимости от вида рака. В целом уровень летальности постепенно снижается, хотя этот процесс неравномерен: для одних видов рака статистика улучшается быстрее, чем для других. Если «поймать» болезнь на ранней стадии и правильно ее лечить, то есть много шансов если не на полное выздоровление, то, по крайней мере, на долгую и качественную жизнь. Как при хроническом заболевании. Например, сахарном диабете. Но это при условии, что человек будет постоянно получать необходимое лечение.
- Говорят, что онкохирургическая операция только ускоряет рецидив с метастазами.
- Число рецидивов, время их выявления и отдалённые результаты хирургического лечения зависят не только от локализации, распространённости опухоли и её гистологической структуры, но и от профиля учреждения и качества подготовки хирургов.
Хирургический метод лечения злокачественных опухолей в настоящее время - один из ведущих, некоторые формы рака лечатся только хирургически. Главной целью хирургии опухоли является излечение онкологического заболевания с максимальным сохранением качества жизни. Таким образом, с помощью онкологической хирургии удаляют, как правило, полностью злокачественную опухоль и окружающие ее лимфатические узлы. Однако окружающие здоровые ткани должны быть, насколько это возможно, сохранены, а риск рецидива сведён к минимуму.
- К какому специалисту следует обращаться при выявлении опухоли?
- Как правило, хирург - это первый специалист, к которому обращается больной, страдающий злокачественным новообразованием. Кроме того, в процессе лечения онкологического пациента возникает необходимость в хирургическом вмешательстве для морфологической верификации диагноза, определения степени распространения опухолевого процесса, реализации паллиативных задач. Профессионализм хирурга-онколога заключается также в знании как стандартных, так и нестандартных вариантов лечения злокачественных опухолей, способности объяснить их больному, в адекватном и полном выполнении начальных этапов в диагностике и лечении.
Чаще всего онкологическая хирургия - это часть комплексной концепции в лечении рака, при которой задействованы специалисты по злокачественным опухолям в области хирургии, онкологии, патологии и лучевой терапии, а также лечащий участковый врач или врач-специалист. В зависимости от локализации ракового заболевания могут быть задействованы и другие врачи (например, в области урологии или гинекологии). Для каждого пациента существует индивидуальный подход к лечению и реабилитации.
- Но ведь лечение онкологии стоит миллионы рублей?
- Лечиться можно и бесплатно, и платно. Бесплатное лечение онкологии может осуществляться двумя способами: по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и за счёт средств федерального бюджета (ВМП, не включённая в базовую программу ОМС).
Пациент, застрахованный по системе ОМС, получает специализированную медицинскую помощь в объёме, определённом территориальными программами государственных гарантий обязательного медицинского страхования. Из программы можно узнать сроки ожидания плановых диагностических исследований, ожидания приёма врачей, а также плановой госпитализации.
Получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь также имеют право все граждане Российской Федерации без исключения. Главный критерий для этого - медицинские показания.
Можно выбирать и платные клиники, имеющие лицензию по онкологии. Лечение в них стоит вполне адекватных денег. Например, в нашем Первом клиническом медицинском центре резекция молочной железы стоит 32500 рублей.
Первый клинический медицинский центр в Коврове
Отделение онкологии Первого клинического медицинского центра - одно из немногих в России, где 80% вмешательств на брюшной полости выполняется лапароскопическим методом, через небольшие проколы.
«Сегодня мы можем помочь пациенту даже в самых сложных случаях, - говорит Дмитрий Кузнецов. - Например, мы обладаем уникальными возможностями лечения пациентов с канцероматозом. Для этого в нашем арсенале есть весь комплекс новейших методов терапии. Мы одни из немногих, кто применяет в ежедневной клинической практике внутрибрюшинную гипертермическую химиотерапию Hipec - современный метод лечения канцероматоза, который помогает существенно продлить жизнь пациента.
Канцероматоз - один из самых грозных вариантов прогрессирования целого ряда онкологических заболеваний, является формой метастазирования, при которой опухолевые клетки распространяются по внутренней выстилке брюшной полости. Длительное время канцероматоз брюшины и плевры считали терминальной стадией болезни, не подлежащей специальному лечению.
Мы успешно применяем малоинвазивную хирургию в онкогинекологии и онкоурологии, выполняем видеоассистированные резекции желудка и пищевода, толстой кишки - тоже в малоинвазивном варианте».
В отделении применяют все виды противоопухолевой лекарственной терапии: химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия, гормонотерапия.
Наличие современных малоинвазивных хирургических технологий позволяет успешно проводить малотравматичные операции людям, имеющим «букет» различных заболеваний: они получают качественное лечение без осложнений.
В Первый клинический медицинский центр может обратиться пациент из любого региона России:
Телефоны горячей линии по онкологии:
8-800-505-97-32, 8-800-505-21-99, 8 (49229) 99-95
Звонки принимаются ежедневно:
Пн-Сб: с 7:30 до 21:00, Вс: с 8:30 до 19:00
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Почта: [email protected]
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