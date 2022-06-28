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<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2022-chto-delat-esli-u-vashego-blizkogo-cheloveka-rak.html" target="_blank">Что делать, если у вашего близкого человека рак?</a> - Читайте советы Дмитрия Кузнецова, врача-онколога, лауреата Национальной премии «Мы будем жить!», заведующего хирургическим центром Первого клинического медицинского центра в Коврове Владимирской области.