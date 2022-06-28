Об этом в своём телеграм-канале рассказал зампред Законодательного Собрания Вячеслав Картухин.

Лучшим муниципальным служащим Владимирской области признана заместитель завотделом проектной деятельности администрации Вязниковского района Екатерина Купчихина. Об этом в своём телеграм-канале рассказал зампред Законодательного Собрания Вячеслав Картухин.Второе место досталось начальнику отдела инвентаризации и развития содержания жилфонда мэрии Мурома Ирине Дойниковой. «Бронза» у завотделом муниципального контроля управления социально-экономического развития администрации Муромского района Дмитрия Горчакова.Спецприз от РАНХиГС получила начальник отдела по культуре, спорту, семье и молодёжной политике администрации Суздальского района Галина Ильина.