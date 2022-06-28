С началом летнего сезона у жителей городов появляется возможность отказаться от привычного способа передвижения по городу в пользу эко-транспорта. Так, на улицах городов появляется большое ..

С началом летнего сезона у жителей городов появляется возможность отказаться от привычного способа передвижения по городу в пользу эко-транспорта. Так, на улицах городов появляется большое количество велосипедистов, скейтбордистов, а так же любителей самокатов и роликовых коньков. Это не только выбор в пользу здорового образа жизни, но и существенная помощь в улучшении экологической обстановки городов. Ведь эко-транспорт не производит и не выделяет в воздух загрязняющих веществ, а значит с экологической точки зрения безопасен для человека и природы. К тому же передвигаться по городу на таком виде транспорта не только просто, но и увлекательно.Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» не обошли данный вид транспорта стороной и подготовили эколого-просветительский видеоролик, в котором сравнили и раскрыли простые правила использования эко-транспорта в условиях городской среды.Основной целью создания видеоролика стало побуждение у жителей Владимирской области интереса к популяризации использования экологически чистых видов транспорта.Перечислять положительные качества и преимущества эко-транспорта можно долго, а посмотреть видеоролик - быстро.Эколого-просветительский видеоролик уже размещен на официальном канале ГБУ ВО «Экорегион». Ознакомиться с ним можно перейдя по .Переходите, смотрите и выбирайте наиболее оптимальный для Вас эко-транспорт!