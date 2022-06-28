Житель Камешковского района, обвиняемый в убийстве знакомого табуретом и стеклянной бутылкой, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области 28 июня. По

Житель Камешковского района, обвиняемый в убийстве знакомого табуретом и стеклянной бутылкой, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области 28 июня. По версии следствия, ночью 24 апреля пьяный мужчина пришел домой к знакомому, с которым накануне выпивал, повалил его на пол и стал избивать по голове руками, табуретом и стеклянной