Забавное видео со снежным барсом сняли в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Забавное видео со снежным барсом сняли в Кош-Агачском районе Республики Алтай.В Сети появилось видео, снятое на территории Сайлюгемского национального парка. В фотоловушку попал снежный барс, который сначала пометил землю и ствол дерева, а потом устроил охоту на надоедливую муху. Кадры сделаны в труднодоступном месте Кош-Агачского района.Ирбис будто знал, что его снимают на видео. Он грациозно позировал возле дерева, которое выросло рядом с горой.К слову, на территории национального парка находится как минимум 13 ирбисов. Всемирный фонд дикой природы и Сайлюгемский национальный парк реализуют проект по вовлечению местных жителей в охрану снежных барсов.