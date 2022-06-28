В 2022 году Владимирская область закупила лесохозяйственной техники более чем на 100 млн рублей.

В 2022 году Владимирская область закупила лесохозяйственной техники более чем на 100 млн рублей. В пресс-службе обладминистрации подчеркнули, что она поможет в борьбе с пожарами и восстановлением лесов.На днях департаменту лесного хозяйства передали 15 автомобилей Niva Travel. Их получат семь лесничеств: Владимирское, Вязниковское, Гусевское, Киржачское, Кольчугинское, Селивановское и Собинское.Ранее, в начале июня, в лесничества региона приехали 25 новых машин. Они уже активно задействованы при патрулировании лесов.