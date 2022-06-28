Мероприятия планировалось провести в сквере Диктора Левитана.

Жителю Владимира отказали в проведении двух религиозных мероприятий. Об этом сообщает Октябрьский районный суд Владимира.Мужчина подал два иска к мэрии Владимира, которая не согласовала воспевание индуистской мантры в сквере Диктора Левитана.«Организатор намеревался провести собрания 2 и 4 июля», - уточнили в суде.В установленном порядке он подал уведомления в горадминистрацию. Однако первый заместитель главы областного центра не подписал разрешение о проведении мероприятий. Дата разбирательств пока не назначена.