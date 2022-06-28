Вынесение приговора по делу о похищении 7-летнего мальчика из поселка Горки перенесли с 28 июня на 1 июля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе областных судов. Изначально заседание должно

Вынесение приговора по делу о похищении 7-летнего мальчика из поселка Горки перенесли с 28 июня на 1 июля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе областных судов. Изначально заседание должно было начаться утром 28 июня, но его перенесли на пару часов. Спустя некоторое время представители Камешковского райсуда заявили о переносе заседания на несколько дней. Сообщается,