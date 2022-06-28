Звезда американского сериала Скорая помощь Мэри Мира утонула в реке на мысе Винсент, штат Нью-Йорк. Трагедия произошла в минувшие выходные. Спасатели уже обнаружили ее тело и подняли на ..

Звезда американского сериала "Скорая помощь" Мэри Мира утонула в реке на мысе Винсент, штат Нью-Йорк. Трагедия произошла в минувшие выходные. Спасатели уже обнаружили ее тело и подняли на сушу. Правда, точная причина смерти пока неизвестна, пишет .Российскому зрители Мэри Мара наиболее известна по ролям в таких сериалах, как "Скорая помощь" и "Кости".